Fenerbahçe’de Asensio için karar verildi!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 13:43

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sahaya ilk 11'de çıkmayı planlıyor.

Kanarya'nın erteleme karşılaşmasında statü gereği forma giyemeyen isimler, Kasımpaşa karşılaşmasını dört gözle bekliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.

Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Trabzonspor maçında ilk kez Fenerbahçe'de sahne alan kaleci Ederson ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte, Marco Asensio'ya da ilk kez 11'de şans vermesi bekleniyor.

