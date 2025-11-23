Fenerbahçe'de Asensio fırtınası: Gollerine Rize'de de devam etti!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı.

Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.

RİZESPOR'A KARŞI 13 MAÇLIK SERİ

Son yıllarda rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 13 maça çıkardı. Karadeniz ekibine karşı ligde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alan Kanarya, bu süreçte oynanan maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018 tarihinde sahasında 3-0 mağlup etti.

ASENSIO GOLLERİNE RİZE'DE DEVAM ETTİ

Marco Asensio, gollerine Rize'de devam etti. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydettiç.

Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

Asensio, Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.