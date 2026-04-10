Fenerbahçe'de Asensio en az 10 gün forma giyemeyecek!

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Marco Asensio’nun durumu belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Asensio’nun, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçıracak olan İspanyol futbolcu Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Bu sezon Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Asensio 13 gol ve 14 asistlik performansla sarı lacivertlilerin en etkili isimlerinden biri olmuştu.

İSMAİL YÜKSEK SEVİNCİ

Kanarya'ya günün iyi haberi ise İsmail Yüksek’ten geldi. Ayağında ödem olan İsmail iyileşerek dün takımla çalıştı. Milli futbolcunun Kayseri deplasmanında takımla birlikte kafilede olması bekleniyor.

