Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva şoku! 'Takımdan ayrılıyor' iddiası

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Beş yılı aşkın süredir hizmet ettiği Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Arina Fedorovtseva’nın, sarı-lacivertli formaya veda edeceği konuşuluyor. Oyuncuya talip olan kulüpler arasında ise Serie A1'in önde gelen takımlarından Vero Voley Milano ve Scandicci başı çekiyor.

İtalyan basınından Ivolleymagazine haberine göre; Chicco Blengini yönetimindeki Milano transfer yarışında öne geçti. Milano'nun şimdiden oyuncuyla ön anlaşmaya vardığı yazıldı.

Arina'nın kariyerinde büyük bir değişimin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiren bir diğer gelişme ise oyuncunun kısa süre önce attığı profesyonel adım oldu. Rus smaçör, Top Volley ile Sideline'ın birleşimiyle oluşan Top Volley World'ün ilk önemli temsilcisi oldu.

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Yeni şirketin Rusya pazarında, yıldız oyuncunun annesi Ekaterina Fedorovtseva ile özel bir ortaklık anlaşması yapılması dikkat çekti. Ekaterina Fedorovtseva'nın, kızının kariyerinin yönetiminde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Arina'nın Chicco Blengini yönetimindeki Milano'ya katılarak Paola Egonu ile birlikte son derece güçlü bir hücum hattı oluşturma ihtimali kulislerde konuşuluyor. Arina Fedorovtseva'nın İtalya'ya transfer olma ihtimalinin arttığı belirtildi.