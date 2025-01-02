Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva gelişmesi! Listeye eklendi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva, kiralık olaran Çin ekibi Shanghai Bright Ubest ile 31 Ocak'a kadar devam eden kiralık sözleşmesini feshetti.

Rus yıldızın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada; "Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest’ten resmi olarak ayrıldı. Bu karar, kulübün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine alındı. Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest’teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ! TVF LİSTESİNE EKLENDİ

Haberin Devamı

Arina Fedorovtseva, yeni yılda Fenerbahçe Medicana formasıyla mücadele edecek. TVF listesine eklenen Rus voleybolcu, şans verilmesi halinde 3 Ocak'ta oynanacak THY maçında sahaya çıkabilecek.

Arina'nin geri dönüşüyle ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.