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Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva gelişmesi! Listeye eklendi...

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#Fenerbahçe#Arina Fedorovtseva#Voleybol
Fenerbahçede Arina Fedorovtseva gelişmesi Listeye eklendi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 13:14

Kiralık olarak gittiği Çin Ligi ekibi Shanghai Bright Ubest ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Arina Fedorovtseva'nın Fenerbahçe'ye dönüşünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rus voleybolcu Arina Fedorovtseva, kiralık olaran Çin ekibi Shanghai Bright Ubest ile 31 Ocak'a kadar devam eden kiralık sözleşmesini feshetti.

Rus yıldızın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada; "Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest’ten resmi olarak ayrıldı. Bu karar, kulübün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine alındı. Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest’teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı." ifadeleri kullanıldı.

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FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ! TVF LİSTESİNE EKLENDİ

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Arina Fedorovtseva, yeni yılda Fenerbahçe Medicana formasıyla mücadele edecek. TVF listesine eklenen Rus voleybolcu, şans verilmesi halinde 3 Ocak'ta oynanacak THY maçında sahaya çıkabilecek.

Arina'nin geri dönüşüyle ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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#Fenerbahçe#Arina Fedorovtseva#Voleybol

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