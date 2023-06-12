Fenerbahçe'de Arda Güler'in talipleri bitmiyor! İngilizlerden Liverpool ve Jurgen Klopp iddiası... "Yeni Kevin de Bruyne olabilir"

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en fazla merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor. Yıldız futbolcunun ismi her gün yeni bir takımla anılırken, 2-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanıldığı Medipol Başakşehir finali sonrası İngiliz basınında çarpıcı bir haber yer aldı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Arda Güler ile yakından ilgilenen kulüplere Liverpool da eklendi. 18 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmak isteyen Merseyside temsilcisinin, 20 milyon Pound (23.5 milyon Euro) ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Aynı haberde, Fenerbahçe'nin Arda Güler'i bu yaz satmaya sıcak bakmadığı ve bir sezon daha oynattıktan sonra takımdan göndermeyi istediğinin altı çizildi.

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"JURGEN KLOPP'UN KEVIN DE BRUYNE'Sİ OLABİLİR"

Arda Güler için Liverpool ve Jurgen Klopp'un en doğru seçim olduğunun belirtildiği analizde, yetenekli futbolcunun Anfield Road'da dünya klasmanında bir oyun kurucuya dönebileceği savunuldu. Merseyside temsilcisinin, Arda Güler'i kadrosuna katarak akıllıca bir hamle yapılacağı da vurgulandı.

İŞTE ARDA GÜLER'LE İLGİLİ O SÖZLER

"Arda Güler, Jurgen Klopp'un Kevin de Bruyne'si olabilir. Türkiye'nin harika çocuğu, Anfield'da dünya klasmanında bir oyun kurucuya dönüşebilir. Alman teknik adamın Arda Güler'i Anfied'e gelmeye ikna etmesi akıllıca olur. Çünkü Arda'nın ilk bakışta fark edilen muazzam yeteneği Avrupa'nın tüm büyük takımlarının dikkatini çekmiştir. Jurgen Klopp'un sevdiği bir tarzı var. Tarzı Kevin De Bruyne ile büyük benzerlikler taşıyor. Arda Güler de Klopp'un kanatları altında Avrupa'nın en iyilerinden biri olabilir."

FİNALE DAMGA VURDU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçına Arda Güler'in performansı damga vurdu. Genç yıldız, ilk golde asisti yaparken ikinci golde de atağı başlatan isim oldu.

Takım arkadaşlarına sıkça pozisyon hazırlayan Arda, 18. dakikada üst üste yaptığı çalımların ardından yarattığı pozisyon sonrası Jorge Jesus ve tüm takım arkadaşları tarafından alkışlandı. Ayrıca 12. dakikada ve 40. dakikada Valencia, 55. dakikada Batshuayi'nin gole yaklaştığı anlarda da servisi yapan oyuncu oldu.

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NEWCASTLE UNITED, DUBAI'DE AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

İngiliz medyasına göre Newcastle, Arda Güler için vites yükseltti. Haberde, İngiliz ekibinin yetkilileri ile 18 yaşındaki yıldızın ailesi, geçtiğimiz hafta Dubai’de bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, geleceğe dönük kapsamlı bir proje sunarak aileyi ikna etmeye çalıştı. İngilizlere göre görüşme olumlu geçti.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Arda Güler’in ailesinin, transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe’de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi’ne iletti. İddiaya göre Arda’nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

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Newcastle’ın Arda’ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor.

Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.