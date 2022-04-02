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Fenerbahçe'de Arda Güler'i rakip de tebrik etti

#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
Fenerbahçede Arda Güleri rakip de tebrik etti

Fenerbahçe'nin 17. yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Kayserispor maçındaki performansıyla bir kez daha takdir topladı.

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Sarı lacivertlilerin Yukatel Kayseripspor'a konuk olduğu maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, Fenerbahçe'nin son golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-0 galip gelirken karşılaşmaya sonradan dahil olan Arda, 90+3. dakikada maçın skorunu belirledi.

İrfan Can'ın yerine ikinci yarıda oyuna giren genç yıldız adayı, son anlarda attığı golle skoru 4-0'a getirirken Süper Lig'deki ikinci golüne imza attı.

Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Alanyaspor maçında yaşayan Arda, Kayseri ağlarını havalandırarak ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerde gelecek adına büyük umutlar vaad eden 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası bütün takım arkadaşları oyuncuyu kutlarken Kayserisporlu İbrahim Akdağ da tebrik edenler arasındaydı.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

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