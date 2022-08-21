Fenerbahçe'de Arda Güler ve Joshua King, Adana Demirspor maçı kadrosunda yok! Yeni transfer Pedro ilk kez kadroda

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

PEDRO İLK KEZ KADRODA

Sarı lacivertli takımda sakatlığını atlatan yeni transfer Joao Pedro, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk kez kadroda yer alacak. Tedavileri devam eden Bruma, Nazım Sangare ve Serdar Aziz maç kadrosunda yer almayacak.

ARDA GÜLER MAÇ KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, aile üyesinden birinin sağlık operasyonu geçirecek olması nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan affını istedi.

Haberin Devamı

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joshua King de Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.