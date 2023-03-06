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Fenerbahçe'de Arda Güler ve Altay Bayındır'da mutlu sona çok yakın!

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Altay Bayındır
Fenerbahçede Arda Güler ve Altay Bayındırda mutlu sona çok yakın
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Yeni sözleşme için Arda’nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttüğü, 1 ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Altay Bayındır için de kulüp cephesinden “Fenerbahçe Altay’la devam etmek istiyor, Altay da Fenerbahçe’de kalmak istiyor” denilirken burada da imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

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Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendiren Fenerbahçe iç transferde de iki önemli imza atmaya çok yakın. Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın 1 aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

18 yaşında giren Arda Güler'e profesyonel imza geliyor

25 Şubat'ta 18 yaşına basan Arda Güler’in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor. Yeni sözleşme için Arda’nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttüğü, 1 ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Arda Güler süreciyle bizzat başkan Ali Koç’un ilgilendiği, her adımda futbolcunun geleceğinin dikkatli ve titiz bir çalışmayla gözetildiği bilgisi de edinildi.

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Aldığı süreler artacak

18 yaşına girdikten sonra ilk kez Kayseri maçında 11”de sahaya çıkan Arda Güler’in verilen görevi başarıyla yerine getirerek hocası Jesus’un gözüne girdiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın özel ilgisi sayesinde gerek fizik olarak, gerek oyun yapısı olarak geliştiği belirtilen Arda’nın önümüzdeki süreçte daha fazla süre alması bekleniyor.

Kaptan Altay Bayındır'da da yeni sözleşme konusunda sorun yok

Son Kayserispor maçına kritik kurtarışlarıyla imza atan Altay Bayındır’la yürütülen sözleşme görüşmelerinde olumsuz bir durumun yaşanmadığının özellikle altı çizildi. Kulüp kaynakları konu ile ilgili olarak “Fenerbahçe Altay’la devam etmek istiyor, Altay da Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Dolayısıyla bir tıkanma, bir kriz asla oluşmadı. Görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa’da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı. Altay bu takımın kaptanıdır, Fenerbahçe’den ayrılma gibi bir durum ortada yoktur” denildi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Altay Bayındır

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