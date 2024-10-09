Fenerbahçe'de Arda Güler transferi ciddiye bindi: Rüya ocak ayında gerçekleşebilir! 'Neden olmasın?'

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Arda Güler'in Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile sorun yaşadığı iddia edilirken, maçların çoğunda yedek kulübesinden oyuna dahil olan genç futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

İspanyol basınında çıkan bu haberlerin ardından Fenerbahçe yönetiminin hemen harekete geçmeyi planladığı ileri sürüldü. Takımın sportif direktörü Mario Branco'nun İspanyol ekibiyle temasa geçeceği belirtildi.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRECEK

Eflatun beyazlılardan transfer konusunda olumlu bir cevap gelmesi durumunda ise bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girecek. Koç'un Arda Güler ile sarı lacivertlileri seçmesi konusunda konuşacağı öğrenildi.

REAL MADRID SATMAYA YANAŞMIYOR

Fakat bu transferin kalıcı bir transfer olması beklenmiyor. Arda Güler'i takımın geleceği için önemli bir isim olarak gören Real Madrid'in oyuncuyu satmaktan çok kiralamaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. İspanyol ekibinin Arda'ya hala inandığı ve güvendiği aktarılıyor.

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SZYMANSKI'NIN YERİNİ ALABİLİR

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler'in Fenerbahçe'nin 10 numarası olan Sebastian Szymanski'nin yerini alması bekleniyor. Sezon başından beri beklentilerin altında kalan Polonyalı oyuncu, çıktığı 13 maçın sonunda sarı lacivertlilere 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

MOURINHO 'NEDEN OLMASIN' DEMİŞTİ

Arda Güler transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yeşil ışık yakmıştı. Portekizli teknik adam sezon öncesinde kendisinin kamuoyuna tanıtımı için yapılan basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa hayır diyemem." ifadelerini kullanmıştı.

SON 3 MAÇTA YEDEK KULÜBESİNDEYDİ

Milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Real Madrid'in çıktığı son 3 maçta 11'de tercih edilmedi.

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Güler'in özellikle eflatun beyazlıların Lille'e 1-0 yenildiği maçta sonradan oyuna girdikten sonra gösterdiği performans İspanyol taraftarlar tarafından beğenilse de İtalyan teknik adam bir sornaki hafta Villarreal maçında 19 yaşındaki oyuncuyu 11'de başlatmamıştı.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'de kısıtlı dakikalarda forma şansı bulabilen Arda Güler, bu sezon eflatun beyazlı forma altında 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 291 dakika sahada kalan genç yıldız, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

KARADAĞ MAÇINA 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Arda Güler'in A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi üçüncü maçı kapsamında 11 Ekim Cuma günü oynayacağı Karadağ maçına ise 11'de başlaması bekleniyor.

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.