Fenerbahçe'de Arda Güler: "Tahammül edecek gücümüz kalmadı"

Haberin Devamı

Fenerbahçeli oyuncular Joao Pedro, Ezgjan Alioski ve Arda Güler, İstanbulspor beraberliği sonrası konuştu.

Çok önemli bir maçtan puan kabıyla ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Joao Pedro, "Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi." açıklamasını yaptı.

Sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Ezgjan Alioski, "İstediğimiz gibi bitiremedik. Avantajımız olacaktı kazansaydık. Her şey bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Sezon daha bitmedi. Bizler açısından çok zor bir akşamdı. Yaralandık, üzüldük. Bizler inanmaya devam edeceğiz. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı. Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Umut daima var. Sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sonraki maça hazırlanmalıyız. Bu kayıptan sonra sakin kalmamız, kafaları kaldırmamız gerekiyor. Daha 5 maç oynayacağız. İnanıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Haberin Devamı

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Çok üzgün olduklarını kaydeden Arda Güler, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz." dedi.