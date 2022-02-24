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Fenerbahçe'de Arda Güler ilk 11'de olacak mı? Slavia Prag'ın 3-2'nin rövanşında iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#UEFA Konferans Ligi
Fenerbahçede Arda Güler ilk 11de olacak mı Slavia Pragın 3-2nin rövanşında iddaa oranı...

İstanbul'da 3-2 kazanan ve turun kapısını ardına kadar açan Slavia Prag, 7 eksikle Çekya'ya gelen Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

SLAVIA PRAG

Türkiye'de 3-2 kazanıp tur için büyük avantaj elde eden Slavia Prag, TD Jindrich Trpisovsky'ye kavuştu.

Hastalığı nedeniyle İstanbul yolcuğunda takımını yalnız bırakan 45 yaşındaki teknik adam, ligde oynadıkları Bohemians maçıyla birlikte yedek kulübesindeki yerini yeniden almaya başladı.

Aynı maçta 4 aylık bir aradan sonra kaleyi koruyan Ondrej Kolar, Trpisovsky'nin görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı rövanşta oynayabilecek duruma geldi.

Sağ kanatta görev yapan Lukas Masopust kesin olarak yok; orta sahadan Petr Sevcik maç saati netleşecek.

Sevcik yetişmezse İstanbul'da sonradan oyuna giren Ondrej Lingr ilk 11'de maça başlar. Sol kanatta etkili bir oyun ortaya koyan Peter Olayinka'ya yine dikkat etmek lazım.

Gole en yakın isim bir kez daha Yira Sor olacaktır. Sor'a "10 numara" bölgesinden desteği Srdjan Plavsic yapar...

FENERBAHÇE

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Slavia Prag yenilgisini ligde Hatayspor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, Miha Zajc, Luiz Gustavo ve Filip Novak deplasman kafilesinde yer almadı. Mesut dinlendiriliyor, Zajc cezalı, Gustavo ve Novak sakat.

Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Miguel Crespo ise liste dışı oldukları için zorlu rövanşta forma giyemeyecek.

Hatayspor karşısında performansıyla taraflı tarafsız herkesi mest eden Arda Güler, Çekya'da maça yedek kulübesinde başlayabilir.

TD İsmail Kartal; "Arda'yı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Artık 'A Takım' oyuncusudur ama her zaman değil..." diyerek ilk 11'de olmayabileceğinin sinyalini verdi.

Hücum hattında "Osayi, Pelkas & Valencia" üçlüsünün önünde Serdar Dursun görmemiz daha olası...

Min-jae Kim ve İrfan Can Kahveci de takımla birlikte ancak son durumları maç saati netleşecek. Stoperde "Serdar Aziz & Attila Szalai" görebiliriz.

Fenerbahçede Arda Güler ilk 11de olacak mı Slavia Pragın 3-2nin rövanşında iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Slavia Prag'ın iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 6 maçta "karşılıklı gol" izledik.

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KONFERANS LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Slavia Prag ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu Konferans Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,61 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ALT" tercihi diğerlerinde 1,61 iken Misli.com'da 1,70!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Konferans Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Slavia Prag kazanır" oldu!

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%26'lık kesim 3-2'nin rövanşında Çekya ekibinin sahadan bir kez daha galibiyetle ayrılacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Herkes Misli.com'da, sen neredesin? Hemen üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçede Arda Güler ilk 11de olacak mı Slavia Pragın 3-2nin rövanşında iddaa oranı...

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#Misli.Com#İddaa#UEFA Konferans Ligi

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