×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Arda Güler ihtimali ve İspanya'dan flaş iddia! Jose Mourinho'nun talebi...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Fenerbahçe#Jose Mourinho
Fenerbahçede Arda Güler ihtimali ve İspanyadan flaş iddia Jose Mourinhonun talebi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 10:34

Real Madrid'in yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler, şimdiden ara transferin gözdesi konumunda. Bu sezon süre aldığı dakikaları verimli geçirse de Arda'nın başka bir takımda kiralık olarak forma giymesi bir kez daha gündemde. Konuyla ilgili İspanyol basınından sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun transferle ilgili görüşüne yer veren İspanyollar, genç yıldız için sıraya giren takımları da duyurdu. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Real Madrid’in ara transfer döneminde kiralaması halinde eski futbolcusu Arda Güler için harekete geçmeyi hedefliyor. Aynı zamanda milli futbolcunun durumunu takip eden Avrupa'dan çok sayıda takım bulunuyor.

Bu sezon başı Real Madrid'in kurduğu yıldızlarla dolu kadroda kendisine yer bulan ve süre aldığı dakikalarda başarılı performanslar ortaya koyan Arda Güler, buna rağmen Carlo Ancelotti'nin ana rotasyonda şans tanıdığı isimlerden biri değil.

Arda'nın bu nedenle mutsuz olduğunu iddia eden İspanyol basını da geçtiğimiz günlerde oyuncunun ara transferde kiralık olarak başka bir takıma gidebileceğini yazmıştı.

 Premier Lig ve Bundesliga devleri ve bazı LaLiga'nın takımları Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Kuşkusuz Arda Güler için sıraya giren takımlardan biri de Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de özellikle son dönemde hücumdaki tıkanıklık ve 8-10 numara pozisyonlarında forma giyen Szymanski'nin verimsizliği bu bölge için sarı lacivertlileri arayışa itebilir.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBenficanın eski yıldızı Silviodan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu: Gitmesini istemiyoruz, Simeone ve Atleticonun ilgisini çekebilirBenfica'nın eski yıldızı Silvio'dan çarpıcı Kerem Aktürkoğlu yorumu: 'Gitmesini istemiyoruz, Simeone ve Atletico'nun ilgisini çekebilir'Haberi Görüntüle

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEKLİF GEÇMEYE HAZIR

Real Madrid’in kiralama kararı alması halinde Fenerbahçe yönetiminin, hemen harekete geçip teklif sunmaya hazır olduğu iddia ediliyor.

MOURİNHO'NUN RAPORU NE OLACAK?

Kuşkusuz olası Arda Güler harekatında Jose Mourinho'nun düşünceleri belirleyici olacak. Marca'nın haberine göre ise; Jose Mourinho, Arda Güler’in sezon sonuna kadar kiralanmasını istiyor.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Arda ile ilgili soruya, "Dünyanın en büyük kulübü yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid, dünyadaki en iyi genç ve en iyi potansiyeli olan genç oyuncuları alma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. O kulüpte oynamak için karakter çok önemli." şeklinde bir cevap vermişti.

LİVERPOOL DAHİL BİRÇOK TAKIM BEKLEMEDE

Arda için yaz döneminde girişimlerde bulunan kulüpler de yeniden harekete geçebilir. Liverpool, bu takımların başında geliyor. İngiliz devinin, satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

Gözden KaçmasınTürk futbolunun değil kulüplerin hakem kuruluTürk futbolunun değil kulüplerin hakem kuruluHaberi Görüntüle

Geçen sezon Almanya’da şampiyon olarak büyük bir sürprize imza atan Leverkusen, yaz aylarında kiralama teklifi yapmış ancak geri çevrilmişti. Alman ekibi, yeniden Real Madrid’in kapısını çalabilir.

Haberin Devamı

Ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden İspanyol takımı Girona’nın da Milli yıldız konusunda son derece istekli olduğu vurgulandı. İki koldan çalışma Fenerbahçe, rekabette öne geçmek için iki koldan hamle yapmayı planlıyor.

Vakıfbank'ın yeni yıldızı Marina Markova, Spor Arena'ya konuştu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Fenerbahçe#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!