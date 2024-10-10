Fenerbahçe'de Arda Güler ihtimali ve İspanya'dan flaş iddia! Jose Mourinho'nun talebi...

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Fenerbahçe, Real Madrid’in ara transfer döneminde kiralaması halinde eski futbolcusu Arda Güler için harekete geçmeyi hedefliyor. Aynı zamanda milli futbolcunun durumunu takip eden Avrupa'dan çok sayıda takım bulunuyor.

Bu sezon başı Real Madrid'in kurduğu yıldızlarla dolu kadroda kendisine yer bulan ve süre aldığı dakikalarda başarılı performanslar ortaya koyan Arda Güler, buna rağmen Carlo Ancelotti'nin ana rotasyonda şans tanıdığı isimlerden biri değil.

Arda'nın bu nedenle mutsuz olduğunu iddia eden İspanyol basını da geçtiğimiz günlerde oyuncunun ara transferde kiralık olarak başka bir takıma gidebileceğini yazmıştı.

Premier Lig ve Bundesliga devleri ve bazı LaLiga'nın takımları Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor. Kuşkusuz Arda Güler için sıraya giren takımlardan biri de Fenerbahçe...



Fenerbahçe'de özellikle son dönemde hücumdaki tıkanıklık ve 8-10 numara pozisyonlarında forma giyen Szymanski'nin verimsizliği bu bölge için sarı lacivertlileri arayışa itebilir.

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FENERBAHÇE YÖNETİMİ TEKLİF GEÇMEYE HAZIR



Real Madrid’in kiralama kararı alması halinde Fenerbahçe yönetiminin, hemen harekete geçip teklif sunmaya hazır olduğu iddia ediliyor.

MOURİNHO'NUN RAPORU NE OLACAK?

Kuşkusuz olası Arda Güler harekatında Jose Mourinho'nun düşünceleri belirleyici olacak. Marca'nın haberine göre ise; Jose Mourinho, Arda Güler’in sezon sonuna kadar kiralanmasını istiyor.

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Arda ile ilgili soruya, "Dünyanın en büyük kulübü yalnızca dünyanın en iyi oyuncularına sahip olabilir. Real Madrid, dünyadaki en iyi genç ve en iyi potansiyeli olan genç oyuncuları alma konusunda iyi bir iş çıkarıyor. O kulüpte oynamak için karakter çok önemli." şeklinde bir cevap vermişti.

LİVERPOOL DAHİL BİRÇOK TAKIM BEKLEMEDE

Arda için yaz döneminde girişimlerde bulunan kulüpler de yeniden harekete geçebilir. Liverpool, bu takımların başında geliyor. İngiliz devinin, satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

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Geçen sezon Almanya’da şampiyon olarak büyük bir sürprize imza atan Leverkusen, yaz aylarında kiralama teklifi yapmış ancak geri çevrilmişti. Alman ekibi, yeniden Real Madrid’in kapısını çalabilir.

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Ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden İspanyol takımı Girona’nın da Milli yıldız konusunda son derece istekli olduğu vurgulandı. İki koldan çalışma Fenerbahçe, rekabette öne geçmek için iki koldan hamle yapmayı planlıyor.

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