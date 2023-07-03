Fenerbahçe'de Arda Güler için karar günü! Ali Koç ve İsmail Kartal ile görüşecek...

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Çok sayıda Avrupa kulübünün, 17.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu genç futbolcu, bugün başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek.

Arda’nın babası Ümit Güler’in de katılması beklenen toplantıdan çıkacak sonuca göre genç yıldızın durumu netleşecek ve karar yarın da kamuoyuna duyurulacak.

MESUT ÖZİL DEVREYE GİRDİ

Real Madrid, Barcelona, Benfica, Borussia Dortmund, PSG ve Milan’ın da talip olduğu Arda Güler’le ilgili İspanyol Sport gazetesinden önemli bir iddia geldi. Gazete, geçmişte Real Madrid’de de forma giyen MESUT ÖZİL’in, Fenerbahçe'de iken birlikte oynadığı Arda’yı telefonla arayarak bazı tavsiyelerde bulunduğunu yazdı. Haberde, Arda’nın idolleri arasında yer alan Özil’in, 18 yaşındaki süper yeteneğe 1 yıl Fenerbahçe’de kaldıktan sonra gitmesini önerdiği belirtildi.

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REAL MADRID'DEN ROBERTO CARLOS HAMLESİ!

Mundo Deportivo'nun haberinde ise Barcelona'nın Deco'yu gönderdiği Arda Güler için Real Madrid'in de kulüp efsaneleri Roberto Carlos ve Emilio Butragueno'yu İstanbul'a göndereceği belirtildi.

BARÇA "İMZAYI AT SONRA GEL" DEMİŞTİ

Barcelona Başkanı Joan Laporta da dün İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, uzun süredir takip ettikleri Arda Güler’i transfer etmeyi çok istediklerini yineledi. Laporta’nın transfer için Türkiye’ye gönderdiği Barcelona Sportif Direktörü Deco, Bodrum’da görüştüğü Arda’ya, “Bizimle sözleşme imzala, bir yıl sonra gel” teklifinde bulunmuştu. Bu öneri, yıldız oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından olumlu karşılanmıştı.

"ARDA GİDERSE KAWAMURA GELECEK"

Japon medyası, Fenerbahçe’nin Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima’nın on numarası Takumu Kawamura’ya talip olduğunu, Arda Güler’in gitmesi durumunda 23 yaşındaki oyuncuyu transfer edeceğini öne sürdü.