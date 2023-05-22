Fenerbahçe'de Arda Güler devrimi! Jorge Jesus’un dikkat çektiği eksiklikleri giderdi, takımın değişmezi oldu

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Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler artık takımın as futbolcularından biri.

İlk 11’de çıktığı son 6 maçta takımın liderliğini üstlenen Arda, oyun zekası, çalımları ve paslarının yanı sıra duran topları kullanmadaki becerisiyle öne çıkıyor. Arda’nın son haftalarda takımın banko oyuncuları arasına girmesinde fiziksel açıdan gösterdiği gelişimin büyük payı bulunuyor.

EKSiKLERiNi GiDERDi

Teknik direktör Jorge Jesus’un ‘fiziksel yetersizlik’ gerekçesiyle uzun süre kulübede oturttuğu genç oyuncu, zamanla eksiklerini büyük ölçüde giderdi.

Beslenmesine dikkat eden ve ekstra çalışmalar yapan Arda Güler bu sayede daha da güçlendi ve hızlandı. Jesus’un ligde ilk 20 haftada hiç ilk 11’de görevlendirmediği, sadece 6 maçta 41 dakika oynattığı genç futbolcu, ikinci yarıda çok daha fazla süre aldı.

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TOPLAM BiN 218 DAKiKA

Ligde son 13 maçın 9’unda 11’de oynayan ve 3’ünde sonradan dahil olan Arda, toplam 711 dakika şans buldu.

Tüm kulvarlarda da bin 218 dakika forma giydi. Sözleşmesinde ‘bin 500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi olan Arda Güler’in ligde kalan 2 maçta ve kupa mücadelesinde bu süreyi geçmesi bekleniyor. Ligden çekilen Hatay ve Gaziantep’in maçları da 90 dakika oynamış olarak bu süreye eklenecek.