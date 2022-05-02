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Fenerbahçe'de Arda Güler bereketi! Oynadığı tüm maçlarda...

#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig
Fenerbahçede Arda Güler bereketi Oynadığı tüm maçlarda...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği maçlarda Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir katkı sağladı.

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Bu sezon Fenerbahçe taraftarlarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında gelen Arda Güler, sarı-lacivertli takıma saha içinde de büyük bir katkı sağlıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3 gol atıp 3 asist yapan 17 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 12 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 maçta sadece 284 dakika sahada kalan Arda Güler'in sahada olduğu bu maçların tamamını kazanarak müthiş bir istatistik yakaladı.

İşte Arda Güler'in süre aldığı maçlar;

2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe

30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

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32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe

34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Süper Lig

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