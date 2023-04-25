Fenerbahçe'de Arda Güler Avrupa'da zirveye oturdu! İstanbulspor ağlarına gönderdiği füzenin hızı ortaya çıktı... Serbest kalma bedeli detayı...

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmaya Arda Güler'in performansı damga vurdu. Sergilediği performansla yıldızlaşan Arda Güler, attığı jeneriklik golle hem gözlerin pasını sildi hem de Avrupa'da zirveye oturdu.

Karşılaşmada 25. dakika oynanırken Arda Güler takımını öne geçirdi. Emre Mor’un ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Alp Arda’nın çeldi. Dönen topu iyi takip eden yetenekli oyuncu, altıpastan yaptığı vuruşta sol yan direğe çarpan top ağlarla buluşuyor.

Arda Güler, 51. dakikada bir kez daha sahne aldı. Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan gönderdiği pası kontrol eden genç yıldız, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği muhteşem şutla topu kaleci Alp Arda’nın uzanamayacağı köşeye göndererek jeneriklik şekilde ağları sarstı.

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ŞUTUN HIZI ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler’in İstanbulspor'a attığı golün 26 metreden, saatte 105 km hızla gerçekleştiği belirtildi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Nisan 2022'den (vs Göztepe) bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü İstanbulspor ağlarına gönderen Arda Güler, ilk kez bir lig maçının açılış golünü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki farklı maçta (vs Kasımpaşa & İstanbulspor) 2+ gol atan en genç oyuncu Arda Güler (18 yaş 58 gün) oldu.

YORUMCULAR NE DEDİ?

Nihat Kahveci: Arda Güler taraftardan özür dilemiş. Sen özür dileme kardeşim, sen mükemmelsin. Arda daha ne yapsın ya?

Engin Kehale: Arda’nın resitali ile 2-0’ı yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 57-66 arasında 9 dakikada ne olduğunu anlayamadan tabelaya baktığında 2-2’yi gördü.

Uğur Meleke: Çok net pozisyonlar üretemeseler de özellikle Mert’in oyunun yönünü çabuk değiştiren pasları ve Emre-Arda’nın adam eksilten aksiyonlarıyla fırsatlar yakaladılar. Valencia-Pedro işbirliğiyle de son iki maçta 3 gol buldu ev sahibi ekip.

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TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon gösterdikleri performansla adlarından fazlasıyla bahsettiren Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor maçında da tribünden takip edildi. Sabah'ın haberine göre; Premier Lig ekibi Newcastle United'ın scoutlarının İstanbulspor maçında iki yıldızı izlediği öne sürüldü.

Hollanda devi Ajax'ta yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan eski futbolcu Klaas-Jan Huntelaar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yıldızları tribünden takip etmişti.

ARDA GÜLER: TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ

İstanbulspor maçının ardından konuşan ve çok üzgün olduklarını kaydeden Arda Güler, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz." dedi.

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JORGE JESUS'U SAKİNLEŞTİRDİ

Sarı lacivertliler, uzatmalarda gelen gole engel olamazken maç sonu statta büyük üzüntü yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu oyuncularını etrafına toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Jorge Jesus bu konuşma sonrası oyuncularıyla birlikte tribünlere yönelirken taraftarlar ıslıkla karşılık verdi. Taraftarların ıslıklamasının ardından sinirlenen Portekizli teknik adam eliyle "Ne yapıyorsunuz" şeklinde bir harekette bulunarak tribünlere tepki gösterdi.

Jesus'un tepkisi sonrası tribünlerden ıslık sesleri yükselmeye devam ederken Arda Güler, Jesus'un yanına giderek tribünlere ve hocasına sakinleşmeleri yönünde bir hareket yaptı. Jorge Jesus ve tüm oyuncular bu olay sonrası doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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SÖZLEŞME BİLMECESİ NE DURUMDA?

Taraftarın endişesi ise futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi. Fakat bu detay, Başkan Ali Koç ile yakın ve iyi ilişkiler içinde olduğu Güler ailesi için sadece formalite.

Yönetim, şubat ayında 18 yaşına giren Arda ile yeni bir anlaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre; görüşmelerde sona gelinmesi bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmayı arzuluyor.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 35 milyon avro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

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Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, "1500 dakika oynamazsa 5 milyon avro karşılığında serbest kalır" maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Avrupa'dan dev kulüpler transfer yarışına girdi. Serie A devleri Napoli ve Milan ile birlikte La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid'in yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Arsenal'ın Arda Güler ile ilgilendiği öne sürüldü.

JORGE JESUS PAYLAŞMIŞTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçından önceki antrenman sonrası takımın genç yıldızı Arda Güler'e taktik tahtasında bir şeyler anlatırken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.