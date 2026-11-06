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Fenerbahçe'de Archie Brown'ın gözü kulağı Thomas Tuchel'de!

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#Fenerbahçe#Archie Brown#Thomas Tuchel
Fenerbahçede Archie Brownın gözü kulağı Thomas Tuchelde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:31

Fenerbahçe'de Archie Brown, Liverpool karşısında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. İngiliz oyuncunun yükselen performansı, ülkesinde de spot ışıklarını üzerine çekti.

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Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde ışıl ışıl parlıyor. Genç futbolcu, Roma ve Lyon maçlarında attığı gollerlin ardından Liverpool zaferinde 1 gol - 1 asistle oynadı.

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LİVERPOOL'U DAĞITTI

Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçlarının İngiltere Milli Takımı hayalini gerçekleştirmek için son derece önemli olduğunu dile getirmişti. Archie Brown, Aston Villa karşısında kendini gösterememişti. Ancak Liverpool maçında rakibin sağ kanadını adeta dağıttı.

Fenerbahçede Archie Brownın gözü kulağı Thomas Tuchelde

ÖNCE GOL SONRA ASİST

Brown, karşısında oynayan yıldızlardan önce Munoz, ardından Barcola’ya geçit vermedi. 24 yaşındaki sol bek, hücumda ise tam anlamıyla coştu. Archie Brown, önce skoru 2-2’ye getiren golü attı, ardından Muriç’in galibiyeti getiren golünde asisti yaptı.

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GÖZÜ THOMAS TUCHEL'DE

İngilizler’in en büyük takımlarından biri karşısında kalitesini konuşturan Brown, şimdi heyecanla İngiltere’nin patronu Thomas Tuchel’den gelecek haberi bekliyor. Fenerbahçe’nin başarılı sol beki; Newcastle’lı Lewis Hall ya da Manchester City’li Nico O’Reilly’yi geçip, ilk Milli davetini almanın hayalini kuruyor.

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#Fenerbahçe#Archie Brown#Thomas Tuchel

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