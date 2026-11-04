Fenerbahçe'de Archie Brown'dan Galatasaray derbisi sözleri: 'Bu benim karakterim değil!'

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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları karşılaşma öncesinde BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Brown, İngiliz futbolunda Kadıköy atmosferiyle kıyaslanabilecek bir ortam bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"BEN BUNUN KURBANI OLMAK İSTEMEDİM"

"Buraya gelene kadar oldukça alışılmadık bir yolculuk geçirdim. Bunun her zaman planım olduğunu söyleyemem. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi, çok yetenekli oyuncuların A takımın kıyısında kaldığını, U21 takımlarında oynadığını ve 22-23 yaşlarına geldiklerinde hâlâ gerçek anlamda A takım deneyimine sahip olmadıklarını görmüştüm. Sonrasında kariyerlerini yeniden inşa etmek için alt liglere veya amatör liglere gitmek zorunda kalıyorlar. Ben bunun kurbanı olmak istemedim. İkinci olarak, kendi çevremden uzaklaşmanın; yeni bir dil öğrenmenin, farklı bir kültürü deneyimlemenin ve bir insan olarak gelişip olgunlaşmanın benim için önemli olduğunu düşündüm."

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"BU ATMOSFERİ TAKLİT EDEBİLECEK HİÇBİR STAT BULUNMUYOR"

"İngiliz futbolunda bununla gerçekten kıyaslanabilecek bir şey yok. Bu atmosferi taklit edebilecek hiçbir stat bulunmuyor. Bazen ses o kadar yüksek oluyor ki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorlanabiliyorsunuz. Bu durum özellikle rakip takım topa sahip olduğunda yaşanıyor. İngiltere'deki insanlara söyleyebileceğim tek şey, fırsatları varsa gelip bir maçı izlemeleri. Çünkü burası gerçekten çok özel. Kadıköy'de sıkıcı bir gece yaşanmaz.

"BENİM DE BUNDAN DERS ÇIKARMAM GEREKİYOR"

"Bu, kendine özgü bir olaydı. Sahada her zaman tutkulu olmaya çalışıyorum. Bu derbiler oldukça ateşli geçiyor ve her şey yaşanabiliyor. Ne yazık ki olaylar bu şekilde gelişti. Ancak bu benim karakterim değil. Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyen herkes ne kadar yoğun bir atmosfer olduğunu bilir. Türk futbolunda bu tür olaylar anormal değil ancak benim de bundan ders çıkarmam gerekiyor. Sonuçta hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü ceza aldım. Yapabileceğim en önemli şey takım arkadaşlarımın yanında olmak. Bu, kariyerimdeki ilk kırmızı kartımdı ve umarım sonuncusu olur."

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"FARKLI POZİSYONLARDA GÖREV ALABİLİRİM"

"Galatasaray maçında stoper olarak oynadım ama Şampiyonlar Ligi maçlarında daha ileride oynayabilir ve farklı pozisyonlarda görev alabilirim. Oyun tarzımızın en iyi yanı, bana büyük bir özgürlük sağlaması; ayrıca teknik ekip, oyuna neye ihtiyaç duyduğumu hissettiğimde bunu ortaya koymam için bana büyük güven duyuyor. Serbestçe oynamayı seviyorum ve taraftarların yüzünü güldürmeye çalışıyorum.”