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Fenerbahçe'de Archie Brown için karar verildi! Bonservis bedeli belirlendi

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Archie Brown
Fenerbahçede Archie Brown için karar verildi Bonservis bedeli belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 08:35

Fenerbahçe'de İngiltere Premier Lig'den büyük ilgi gören Archie Brown için karar verildi. Nottingham Forest'ın 15 milyon euroyu gözden çıkardığı İngiliz sol bekin bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminde kadrodaki şişkinliği önemli ölçüde azaltan Fenerbahçe'de kış transfer döneminde ayrılıklar devam edecek. Sarı-lacivertli takımda Dorgeles Nene, bu listenin başında geliyor. Ayrıca şimdiden Avrupa'nın ilgisini çekmiş oyuncular da var.

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OLAĞAN ŞÜPHELİ BROWN: NOTTINGHAM 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI!

Kanarya'nın sol beki Archie Brown, bu oyunculardan biri. İngiliz sol bekin bu sezonki performansı, birçok kulübün dikkatini çekti.

İlk ciddi hamleyi yapacak olan takım ise Nottingham Forest olacak gibi görünüyor. İngiliz ekibi, 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçede Archie Brown için karar verildi Bonservis bedeli belirlendi

FENERBAHÇE EN AZ 25 MİLYON EURO İSTİYOR!

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Ancak sarı-lacivertli kulüp şuanda bu rakamı yeterli bulmuyor.

Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisinin en az 25 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak Archie Brown’ın satışı için sadece bu rakam da yeterli değil.

Fenerbahçede Archie Brown için karar verildi Bonservis bedeli belirlendi

OOSTERWOLDE DÖNERSE, BROWN'IN SATIŞINA ONAYI ÇIKACAK!

Fenerbahçe, 24 yaşındaki sol bekle ilgili kararını Jayden Oosterwolde’nin dönüşüne göre verecek.

Hollandalı savunmacının sezon başında AS Roma’ya transferi, sakatlığının daha ciddi olduğunun ortaya çıkmasıyla suya düşmüştü. Oosterwolde daha sonra ameliyat oldu, lisansı askıya alındı. 25 yaşındaki defans oyuncusunun aralık ayında çalışmalara başlaması bekleniyor. Eğer Oosterwolde sahalara beklenen zamanda, iyi bir şekilde dönerse, Brown’ın satışına yeşil ışık yakılabilir. Aksi takdirde İngiliz sol bek için gelen teklifler geri çevrilecek.

Fenerbahçede Archie Brown için karar verildi Bonservis bedeli belirlendi

PERFORMANSI

2025 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Gent'ten transfer edilen Brown, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek çıktığı 48 resmi maçta 7 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Archie Brown

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