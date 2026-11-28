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Fenerbahçe’de bu sezon formunu en çok artıran isimlerin başında Archie Brown geliyor. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla mutlu etti.

Ancak bunun olumsuz bir etkisi de olabilir! Birçok İngiliz takımı, Brown’ı takibe aldı. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise kendisine talip olan takımların adeta sıraya girmesine neden oldu: 23 milyon Euro’yu ödeyen takım, Archie Brown’ı kadrosuna katabilir.

Bu durum, hem yönetimi hem de teknik ekibi fazlasıyla endişelendiriyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, başta Newcastle olmak üzere bu rakamı ödemeye hazır Premier Lig ekipleri var. Başarılı oyuncuyu takibe alan Liverpool’dan hamle gelebilir.

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Öte yandan Atletico Madrid’in de girişimlere başladığı belirtildi. Aralarında Atletico’nun da bulunduğu bazı kulüplerin, yıldız futbolcunun menajeri Ali Barat ile görüşmelere başladıkları da öne sürüldü. Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyu 2025 yazında 8 milyon Euro karşılığında Gent’ten kadrosuna katmıştı. Belçika kulübü ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Brown’un 23 milyon Euro’ya ayrılması halinde bu paranın 2.3 milyon Euro’su Gent’e gidecek. Brown, bu sezon Avrupa arenasında 9 maçta 3 kez fileleri havalandırdı ve 1 de asist yaptı.