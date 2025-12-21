×
Fenerbahçe'de ara transferde ilk imza Süper Lig'den! Anlaşma sağlandı

#Transfer#Fenerbahçe#Maestro
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 09:55

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, sezon başında da sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen ancak transferinden son anda vazgeçilen Maestro ile anlaşmaya vardı. Angolalı oyuncu için Alanyaspor'la da anlaşma noktasına gelinde.

Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin daha önce Adana Demirspor forması giydiği dönemde de radarında orta saha oyuncusu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

MAESTRO İLE ANLAŞMA TAMAM

Sezon başında Alanyaspor’a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı futbolcu Maestro, kısa sürede Süper Lig’e uyum sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek’in, genç oyuncu ve temsilcileriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

ALANYASPOR 6 MİLYON EURO İSTEDİ, FENERBAHÇE 4,5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Maestro’nun da kariyerine Fenerbahçe gibi hedefleri olan bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin önündeki tek engelin ise iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları olduğu kaydedildi.

Alanyaspor’un Maestro için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe’nin ise ilk etapta 4.5 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Sarı-Lacivertliler’in bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

HAFTA İÇİ BİTEBİLİR

Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Maestro transferinde, pazarlıkların seyrine göre rakamın bonuslarla yukarı çekilebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimi, sezonun kritik bölümüne girilirken kadroyu güçlendirmek adına bu transferi bitirmekte kararlı. Alanyaspor’un yanıtını hafta içerisinde vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Tam adı António Simão Muanza olan Angolalı ön libero, Alanyaspor formasıyla çıktığı 14 maçta 1014 dakika sahada kalırken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

