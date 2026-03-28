Fenerbahçe'de Anthony Musaba'dan transfer itirafı! 'Hemen gitmemi tavsiye etti'

Fenerbahçe'ye ocak ayı transfer döneminde Samsunspor'dan transfer olan Anthony Musaba, Voetbalzone'a konuştu.

Musaba'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

Benim için en önemlisi, en üst seviyede oynayabileceğim bir yere gitmekti. Ülke fark etmezdi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yapabilirdim. Sonunda Türkiye’yi seçtim, böylece burada kendimi daha fazla gösterebilirdim.

Ben ve kız arkadaşımın yaptığımız plan tam isabet çıktı. Türkiye’de çok hızlı bir şekilde evimizde gibi hissettik. Tabii ki burada gelişmeyi umuyordum, ama birkaç ay içinde Fenerbahçe’ye gidebileceğimi hiç beklemiyordum. Bu, gerçekleşen bir rüya.

Çok iyi hatırlıyorum. O gün Samsunspor ile Beşiktaş’a karşı oynuyorduk, ama uyandığımda çok fazla mesaj vardı. Normalden fazlaydı. Anlaşılan Türk medyasında türlü türlü söylentiler dolaşıyordu. İlk başta inanmadım, ama bir ara menajerimden de bunun ciddi olduğunu duydum. Aralık ayında kulüp somut adımlar attı ve sonra her şey çok hızlı gelişti.

Konferans Ligi'nde birkaç iyi maç çıkardığım için Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi vardı. Ama ben pek istekli değildim. Bunu çok acele bir adım olarak gördüm; düşme hattındaki kulüplere gitmek gibi olurdu. Şimdi ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan bir üst düzey kulüpte oynuyorum. Benim için mükemmel bir durum.

Samsunspor’dan ayrılık sürecinin ise sorunsuz geçmediğini dile getiren Musaba, sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından kulübün daha fazla ücret talep ettiğini söyledi. Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren oyuncu, “Ben öyle biri değilim. Maç kadrosunda yer almadığım doğru, ancak bunun nedeni teknik direktörün medyadaki tüm haberler nedeniyle bunun daha iyi olacağını belirtmesiydi. Bana kalsa, orada olurdum. Ben her zaman oynamak isterim. Futbolda bazen bu tür şeyler olur. Ne yazık ki bu işin bir parçası. Oraya geri dönmedim, ama iyi ilişkilerim olan kişilere kişisel bir mesaj gönderdim. Örneğin Rick van Drongelen. Bu konuyu kendim için iyi bir şekilde kapatabildim.

Fenerbahçe'de daha önce çok sayıda Hollandalının oynadığını biliyordum: Pierre van Hooijdonk, Robin van Persie, Dirk Kuyt ve daha fazlası. Tesadüfen, şampiyonluk açlığının çok büyük olduğunu da biliyordum, çünkü son lig şampiyonluğu 2014’teydi. Bu, böylesine güzel ve büyük bir kulübe yakışmıyor ve ben bunu bir an önce değiştirmek istiyorum.

Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, Ona birkaç şey sordum. Hemen gitmemi tavsiye etti, taraftarın beni kucaklayacağından emindi. Onun sözüne güvenebilirsiniz. Buraya genç yaşta gelip efsane olarak Premier Lig'e gitti.

Sarı-lacivertli kulüpte ilk maçına çıktığı anı da anlatan Musaba, taraftar atmosferinden etkilendiğini vurguladı. "Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere’de oynadım ama bununla kıyaslanamaz. On kat daha çılgın.”

Birdenbire Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oyuncuların takım arkadaşı oluyorsunuz. Yıllardır tüm üst düzey liglerde takip ettiğin adamlar. Birdenbire sen de onlardan birisin. Herkesin beni bu kadar sıcak karşılaması, çok özel bir duyguydu. Bundan gerçekten keyif aldım.

Matteo Guendouzi, Kante ve Sidiki Cherif ile Fransızca iletişim kuruyorum. Brezilyalılarla da anlaşıyorum; Ederson, Fred ve Talisca ile İngilizce konuşuyorum. Bazen onlardan bazı kelimeler kapıyorum, bu hoşuma gidiyor. Aslında herkesle iyi geçiniyorum, bu çok güzel.

Ve tabii ki Marco, İlk günümde hemen onun Hollanda kökenlerinden bahsettik. Asensio sahada beni en çok şaşırtan isim. O adam topla her şeyi yapabiliyor, çok yaratıcı. Neredeyse hiçbir eksiklik göremiyorum, her şey süper. O bizim orta sahadaki mimarımız. Kante ise internetten okuduğun gibi, gerçekten harika bir insan.

Hemen forma giyip etki yaratabildiğim için mutluyum. Kupa dolabım henüz boştu ama ilk haftamda hemen Süper Kupa'yı kazandık. Bu, daha fazlasını istememe neden oluyor.

Kongo’dan teklif almamasına şaşırdığını ifade eden Musaba, "Dürüst olmak gerekirse, Kongo’nun beni hiç aramamış olmasına şaşırdım. Birçok oyuncu ile iletişime geçiyorlar, ama benden hiç haber gelmedi. Son birkaç yıl boyunca açık olmuştum, ama şimdi daha büyük hayaller kuruyorum. Kongo kalbimin ülkesi olmaya devam ediyor ama beni istemiyorlarsa, sorun değil.

