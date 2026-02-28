Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesi 6 eksik! 6 oyuncu kart sınırında

Güncelleme Tarihi:
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.
6 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.