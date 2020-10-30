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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları! Tisserand antrenmanda yer almadı...

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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları! Tisserand antrenmanda yer almadı...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Marcel Tisserand, karın ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

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Galatasaray'dan Dorukhan Toköz bombası! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

 

Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları Tisserand antrenmanda yer almadı...

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