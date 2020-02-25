Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.