Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport-Tav Antalyaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı lacivertli futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını 26 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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