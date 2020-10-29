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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları! Dirar dışında eksik yok...

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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları! Dirar dışında eksik yok...
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Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda, karantina süreci devam eden Nabil Dirar'ın dışında eksik oyuncu yer almadı.

Açık bölümde tekli ve ikili prese dayalı pas idmanı gerçekleştirilirken, kapalı bölümde taktik antrenman yapıldı.

Fenerbahçe'den duygusal Emre Belözoğlu videosuSarı lacivertli ekip, 1 yıllığına resmen sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için duygusal bir video hazırladı. Belözoğlu'nun seslendirdiği video yer alan Florya detayı ve Galatasaray'a teşekkür mesajı dikkat çekti.
daha fazla video için

- Cumhuriyet bayramı kutlandı

Fenerbahçe Futbol Takımı, antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Antrenman sahasının ortasında toplanan futbol takımı, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresiyle basın mensuplarına poz verdi.

 

Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları Dirar dışında eksik yok...

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