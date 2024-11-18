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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Paulo Dybala gerçeği! Transfer listesi çok kabarık...

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#Fenerbahçe#Transfer#Talisca
Fenerbahçede Anderson Talisca ve Paulo Dybala gerçeği Transfer listesi çok kabarık...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 07:00

Hürriyet, Fenerbahçe taraftarlarının transferle ilgili merak ettiği soruların cevaplarını açıklıyor. İtalyan basınında yer alan ‘Mourinho, Roma’dan eski öğrencisi Dybala’yı istiyor’ iddiasının doğru olmadığını belirten sarı lacivertliler, Talisca için Al-Nassr Kulübü ile görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Transferi yılan hikayesine dönen Cristian Medina’nın durumu belirsizliğini korurken, ara transferde sol beke takviye yapılması kesinleşti. Bu mevki için düşünülen isimler ise Antonio Gallo, Fabiano Parisi, Juan Miranda ve Archie Brown.

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Futbolda ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte dünya medyasında Fenerbahçe’nin adı yeniden çok sayıda futbolcu ile anılmaya başladı. Hürriyet olarak bu konuda yaptığımız araştırmada sarı lacivertli taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bilgilere ulaştık. Öncelikle taraftarların en çok merak ettiği Anderson Talisca olayına açıklık getirelim. Fenerbahçe, birkaç gündür Avrupa ve Suudi Arabistan medyasında yazıldığı üzere Brezilyalı 10 numara ile ciddi şekilde ilgileniyor. Kariyerini Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr’da sürdüren Talisca için hem menajeri hem de kulübü ile görüşmeler sürüyor.

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BOCA JUNİORS İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İtalyan basınının gündeme getirdiği Romalı Paulo Dybala iddiasına gelince... Teknik direktör Jose Mourinho’nun Roma’yı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Arjantinli futbolcuya Fenerbahçe’den teklif gittiği iddiası kesinlikle doğru değil. Sarı lacivertliler, sezon sonu serbest kalacak olan Dybala ile ilgilenmiyor. Yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferi için Boca Juniors Kulübü ile yürütülen bonservis pazarlığı henüz noktalanmadı. Oyuncu için teklifini yapan Fenerbahçe, Arjantin ekibinin fiyat artırma çabaları karşısında geri adım atmamaya kararlı.

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MOURİNHO SOL BEK TRANSFERİNDE ISRARLI

Jayden Ooosterwolde’nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından sol bek mevkisine ise takviye yapılması kesin. Oosterwolde’nin yokluğunda Filip Kostic’i oynatan Mourinho, Zenit ile oynanan hazırlık maçında başarılı performans gösteren Levent Mercan’ı da rotasyona dahil etse de yeni bir sol bek transferinde ısrarlı. Bu mevki için konuşulan adaylar ise İtalya Serie A ekiplerinden Lecce’den Antonio Gallo, Fiorentina’dan Fabiano Parisi, Bologna’dan Juan Miranda, Belçika kulübü Gent’ten Archie Brown...

Fenerbahçede Anderson Talisca ve Paulo Dybala gerçeği Transfer listesi çok kabarık...

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#Fenerbahçe#Transfer#Talisca

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