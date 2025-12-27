Fenerbahçe'de Anderson Talisca kararı verildi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr’ran transfer ettiği Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek. Yıldız futbolcu, istemesi halinde 1 Ocak’tan itibaren başka takımlarla yeni sezon için anlaşma sağlayabilir.

TALISCA DA YÖNETİM DE KALMASINDAN YANA

Ancak Talisca’nın önceliği Fenerbahçe’de kalmak. Yönetim de 31 yaşındaki hücum oyuncusunun performansından son derece memnun.

TEDESCO'NUN JOKERİ OLDU

Deneyimli futbolcu bu sezon Tedesco’nun jokeri oldu; forvette, forvet arkasında ve kanatlarda forma giydi, 25 resmi maçta 14 gol atıp, 3 asist yaptı.

MAAŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİM İSTENECEK

Sarı-lacivertliler, Talisca’yı 2 yıllık bir kontrat teklif edecek. Ancak Brezilyalı oyuncudan, senelik 10 milyon euro olan maaşını 5 milyon euroya indirilmesi talep edilecek. Talisca’nın bu rakama sıcak baktığı öğrenildi.