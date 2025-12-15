Fenerbahçe'de Anderson Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı, zirveyi kaptı!

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim, son haftaların golcü oyuncusu Anderson Talisca oldu. İlk devreye iki gol birden sığdıran Brezilyalı yıldız, istatistikleri altüst etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ilk 45 dakikaya attığı gollerle damgasını vurdu.

SON 7 MAÇTA 7 GOL 

Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 1 gol atabilen Anderson Talisca, son maçlardaki çıkışını Konyaspor karşısında da sürdürdü.

ilk yarıya ilki penaltıdan olmak üzere 28 ve 37. dakikalarda 2 gol sığdıran Brezilyalı, Süper Lig'de 2 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Hafta içi oynanan Brann maçında hat-trick yapan Talisca, çıktığı son 7 maçta 7 gole imza attı.

Konyaspor karşısında ilk yarıda Talisca;

Gol: 2
Topla buluşma: 23
Pas: 20/20 %100
Şut: 3/6
RCS topla buluşma: 4
İkili mücadele: 8/13
Çalım: 1

ZİRVEYİ KAPTI

Opta verilerine göre; Süper Lig'e döndüğü Şubat 2025'ten bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anderson Talisca (17), bu dönemde Bilal Boutobba ile birlikte ceza sahası dışından ağları en fazla havalandıran isim konumunda (5).

15 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda sarı-lacivertli formayı 23 maçta sırtına geçiren 31 yaşındaki oyuncu, 13 gol - 2 asistlik skor katkısıyla 15 gole direkt etki etti.

