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Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi! Transfer çıkmaza girdi

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#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat
Fenerbahçede Amrabat gelişmesi Transfer çıkmaza girdi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 15:12

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiraladığı Sofyan Amrabat'a ilişkin İspanyol basınından önemli bir habere yer verildi.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Amrabat ile yollarını ayırmak istediği bilinirken, gelecek teklifler dinlenmeye başladı.

Sarı lacivertlilerin Faslı futbolcusuna ilişkin bu bağlamda İspanya'daki son gelişme aktarıldı.

Fenerbahçede Amrabat gelişmesi Transfer çıkmaza girdi

PELLEGRINI MUTLAKA İSTİYOR

İspanyol basınında yer verilen bilgilere göre; Real Betis teknik direktörü Pellegrini, önünde birçok seçenek olmasına rağmen Amrabat'ın transferini özellikle istiyor.

Fenerbahçede Amrabat gelişmesi Transfer çıkmaza girdi

Deneyimli teknik adam, Amrabat transferi gerçekleşmezse, geçmiş performansı açısından aynı tecrübeye sahip birini talep ediyor.

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BETIS BONSERVİSİNİ KARŞILAYAMIYOR

Oyuncu için Arabistan'dan 15-20 milyon Euro bandında teklifler olduğu söylentileri var ve Betis'in bu rakamı ödeme imkanı yok, Amrabat'ın maaşını da karşılayamıyor.

Fenerbahçede Amrabat gelişmesi Transfer çıkmaza girdi

BONSERVİS DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin, gelecek sezon Amrabat'ın sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı taleplerini düşürmesi beklendiği aktarıldı. Yeniden kiralama formülünün devreye girebileceği konuşuluyor. Öte yandan Amrabat'ın da, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı öncelik olarak gördüğü kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat

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