Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi! Transfer çıkmaza girdi

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Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Amrabat ile yollarını ayırmak istediği bilinirken, gelecek teklifler dinlenmeye başladı.

Sarı lacivertlilerin Faslı futbolcusuna ilişkin bu bağlamda İspanya'daki son gelişme aktarıldı.

PELLEGRINI MUTLAKA İSTİYOR

İspanyol basınında yer verilen bilgilere göre; Real Betis teknik direktörü Pellegrini, önünde birçok seçenek olmasına rağmen Amrabat'ın transferini özellikle istiyor.

Deneyimli teknik adam, Amrabat transferi gerçekleşmezse, geçmiş performansı açısından aynı tecrübeye sahip birini talep ediyor.

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BETIS BONSERVİSİNİ KARŞILAYAMIYOR

Oyuncu için Arabistan'dan 15-20 milyon Euro bandında teklifler olduğu söylentileri var ve Betis'in bu rakamı ödeme imkanı yok, Amrabat'ın maaşını da karşılayamıyor.

BONSERVİS DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin, gelecek sezon Amrabat'ın sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı taleplerini düşürmesi beklendiği aktarıldı. Yeniden kiralama formülünün devreye girebileceği konuşuluyor. Öte yandan Amrabat'ın da, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı öncelik olarak gördüğü kaydedildi.