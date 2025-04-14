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Fenerbahçe’de Amrabat bilmecesi: Mourinho'dan sürpriz karar kapıda!

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#Sofyan Amrabat#Fenerbahçe#Mourinho
Fenerbahçe’de Amrabat bilmecesi: Mourinhodan sürpriz karar kapıda
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 16:32

Fenerbahçe’nin sezon başında Fiorentina’dan kiraladığı Amrabat’ın geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe, sezon başında İtalya Serie A kulübü Fiorentina’dan Amrabat’ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Sarı lacivertliler KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.”

Fenerbahçe’de Amrabat bilmecesi: Mourinhodan sürpriz karar kapıda


FENERBAHÇE’DE DİKİŞ TUTTURAMADI

Amrabat, inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, Mourinho’nun 1 numaralı tercihi olamadı.

Zaman zaman stoperde, zaman zaman ön liberoda oynayan oyuncu için Mourinho kararını verdi.

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HAZİRAN’DA BİLETİ KESİLEBİLİR

Mourinho, Amrabat için son kararını Haziran’da verecek. Africafootunited’da yer alan habere göre, Mourinho beğenmemesi halinde Amrabat’ın başka bir takıma kiralanmasını isteyecek. 

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#Sofyan Amrabat#Fenerbahçe#Mourinho

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