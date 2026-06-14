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Fenerbahçe'de Amrabat belirsizliği!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat#Real Betis
Fenerbahçede Amrabat belirsizliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 14:59

Sezonu Real Betis’te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat’ın Fenerbahçe’deki geleceği merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de sezon planlaması sürüyor. Yeniden yapılanmaya giden futbol komitesi, sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren futbolcuların durumunu da yakından takip ediyor.

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Sezon öncesi kampına katılacak oyunculardan biri de Sofyan Amrabat. Geçen yılın Eylül ayında Real Betis’e kiralanan Faslı futbolcu, başarılı bir sezon geçirdi.

İspanyol ekibinde 23 maçta forma giyen Amrabat, 1 gol kaydetti. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan deneyimli orta sahanın Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu oldu.

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Fenerbahçede Amrabat belirsizliği

Sezon içinde 29 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için zemin yoklayan Real Betis, henüz resmi bir girişimde bulunmadı. Amrabat’ın senelik kazancını karşılamak, İspanyol ekibi için neredeyse imkansız görünüyor. Tecrübeli futbolcu, maaşında indirime gitmesi halinde bonservisiyle birlikte Real Betis’e transfer olabilir.

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Sarı lacivertliler, Amrabat’a iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla görüşerek karar verecek.

Faslı futbolcu, istediği teklifleri alamazsa sezon öncesi kampında teknik ekibin gözüne girmeye çalışacak.

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#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat#Real Betis

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