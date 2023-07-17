Fenerbahçe'de altyapıda görev değişikliği! Tahir Karapınar...

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Fenerbahçe, Futbol Akademisi Altyapı Koordinatörlüğü görevi için Sedat Karabük ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Futbol Akademir'de Genel Koordinatör olarak görev alan Tahir Karapınar'ın ise yeni dönemde kulubün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı olarak devam edeceği belirtildi.

2020-2021 sezonundan itibaren sarı-lacivertlilerin futbol akademisinde görev yapan Karapınar, çok sayıda oyuncuyu A takıma kazandırırken, görev aldığı dönem içinde U19 Takımı 2020-2021 sezonunda Türkiye üçüncülüğü, U15 Takımı 2021-2022 sezonunu Türkiye şampiyonluğu ile noktaladı. 2022-2023 sezonunda ise U14 Takımı Türkiye şampiyonu, U17 Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.

Sarı-lacivertliler, Sedat Karabük ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz, Futbol Akademimizde Tahir Karapınar’dan boşalan altyapı koordinatörlüğü görevi için Sedat Karabük ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştır. Türk futbolunda çeşitli kulüplerde hem antrenör hem de altyapı futbol direktörlüğü görevlerinde bulunan Sedat Karabük, antrenörlük ve futbol direktörlüğü kariyeri boyunca birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmayı başarmıştır. Sedat Karabük’e kulübümüze hoş geldin diyor, Futbol Akademimizin çatısı altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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