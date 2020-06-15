Fenerbahçe'de Altay, Galatasaray'da Muslera! Tartışılan ofsayt kuralı...

Burak Akın / Spor Arena



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın talihsiz sakatlığı sonrası ofsayt uygulamasındaki devamlılık kuralı bir kez daha tartışma konusu oldu.

Fernando Muslera'nın büyük talihsizlik yaşadığı pozisyonda Galatasaray’ın ofsayt beklentisi oluşmuş fakat yan hakem oyunu devam ettirmişti. Fatih Terim de maç sonrasında, “Kural oynat diyebilir tamam da nereye kadar? Ayağı kırılana kadar mı? Oyuncu 1.5 metre net ofsayt. Sonra çekeceksin bayrağı, çalacaksın düdüğü. Başka yerde çaldığın gibi ona da çalacaksın." şeklinde tepkisini dile getirdi.

IFAB OYUNUN KESİLMESİNİ ÖNLEMEK VE HÜCUMA TEŞVİK İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPTI



IFAB, maçlarda oyunun sık sık kesilmesini önlemek, gol sayısını artırmak, topun daha çok oyunda kalmasını sağlamak, hücum futbolunu destekleyip seyir zevkini artırmak için birtakım değişiklikler yapmıştı.



TARTIŞILMAYA DEVAM EDECEK



Ofsayt pozisyonlarında ‘avantaj elde etme’ ile ilgili kararda hakemin yorum yapma durumu ortadan kaldırılarak, atağın sonlanmasının beklenmesi son dönemdeki en büyük yeniliklerden biriydi. Kural, ‘Rakibe müdahale etmek’ bölümüyle sınırlandırılırken atak devamıyla oluşan aksiyonlar büyük tartışmalara yol açtı.



BENZER POZİSYONU ALTAY BAYINDIR YAŞADI



Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmandaki mücadelesinde de Altay Bayındır, Muslera’nın yaşadığıyla benzer bir durumla karşılaştı.

Maçın ilk yarısında Malatyaspor hücumunda Adis Jahovic, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmış iki futbolcunun şiddetli çarpışması sonrası ofsayt bayrağı kalkmıştı. Pozisyon gereği Jahovic’in darbesi sonrası genç kalecinin bacağına dikişler atıldı, yan hakem ise Jahovic’in topa dokunduğu esnada bayrağını kaldırdı.









Öte yandan sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera 8 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.