Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama!

Fenerbahçe'de el skafoid kemiği kırılan ve ameliyat olan Altay Bayındır için açıklama geldi. Genç kaleciyi ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Altay Bayındır'ın durumu hakkında konuştu.

Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi.

Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada her hangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz.

Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara biran önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız...

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