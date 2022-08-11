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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan Ümraniyespor maçı için öz eleştiri: Sağlıklı değil...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Slovacko#Altay Bayındır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 23:03

Deplasmanda Slovacko ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de futbolcular Altay Bayındır, Attila Szalai, Filip Novak ve İsmail Yüksek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de futbolcular Altay Bayındır, Attila Szalai ve Filip Novak, İsmail Yüksek, 1-1 sona eren ve tur atlanan Slovacko maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır: Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Maç berabere bitti. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız artık. Pazartesi günü bir lig maçımız var. İnşallah onu da sağlıklı ve iyi şekilde geçer, yolumuza devam ederiz. Lige daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. İçeride 3 gol attığımız bir maçta 3 gol yemek sağlıklı değil. Analizlerini yaptık. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Taraftarlarımızı da anlıyoruz. Sabırsızlık var. Uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. Bizler en çok isteyeniz. Herkesten çok istiyoruz ama birlikte hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin. Her daim, ne olursa olsun.

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Attila Szalai: Bugünkü hedefimiz tur atlamaktı, buraya da kazanmak için geldik ama berabere bitti. Tur atladığımız için mutluyum ama bizim için kolay bir maç olmadı. Rakip zaman zaman zorluk çıkardı. Genel olarak iyi performans gösterdik. Çalışmaya devam edeceğiz, pazartesi günü oynayacağımız lig maçın en iyi şekilde hazırlanacağız.

Filip Novak: İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Bir sonraki rakibimiz Austria Wien, umarım iyi bir netice alırız ve o maçı da atlatıp gruplara kalırız. Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü yaşadığım yere 40 kilometre, ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniyespor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıplar yaşamamalıyız Kadıköy'de. Deplasmanda oynayacağımız maçla hedefimize devam edeceğiz.

İsmail Yüksek: Kazanmak ve 3-0’ın avantajı ile geldik buraya. Sahaya çıktığımızda ilk hedefimiz kazanmaktı, kazanarak turu geçmek istedik. İlk yarı istemediğimiz bir oyun vardı sahada konsantrasyon eksikliği biraz fazlaydı bizde. İkinci yarı maça iyi başladığımızı düşünüyorum golle birlikte devam ediyorduk. Konsantrasyon eksikliği ile rakip beraberliği yakaladı ve maç 1-1 bitti. İstemediğimiz bir sonuçtu aslında ama buradan turla ayrılıyoruz, mutluyuz. Taraftarımıza daha iyi bir oyun izletmek isterdik ama gerçekten 3 günde bir maç oynuyoruz bu aralar yoğun bir süreçteyiz takım da oldukça yorgun. Taraftarımızın önündeki ilk maçımızda istemediğim bir şekilde kart yedim. Unutmak tabii ki de zor, hayallerimin olduğu bir platform. İstemediğin bir anla karşılaşıyorsun ve tüm dünyan başına yıkılıyor ama ayağa kalkmak önemli ben de hocamın bana verdiği her dakika sahaya en iyi şekilde performansımı koymaya çalışıyorum. Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum

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#Fenerbahçe#Slovacko#Altay Bayındır

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