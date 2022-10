Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan taraftar tepkisi ile ilgili açıklama

Haberin Devamı

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan ismi Altay Bayındır ile bugün gol atan İrfan Can Kahveci, Macar stoper Attila Szalai ve genç futbolcu İsmail Yüksek maçı değerlendirdi.

Altay Bayındır: BAZEN EN GÜZEL CEVAP SESSİZ KALMAKTIR

Hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analiz yapıyoruz. Her maça göre, her rakibe göre hazırlık yapıyoruz. Eleştiriler olacaktır. Beklenti var. Bizler de profesyonel oyuncularız. Bazen eleştirilere verilen en güzel cevap sessiz kalmaktır. Her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. En büyük kulüplerde ciddi kariyer sahibi oyuncular da hata yapabiliyor. Kulaklarımı kapatmış bir vaziyette, sessiz bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim. İnşallah takım olarak yolumuza bu şekilde devam ederiz.

İrfan Can Kahveci: HERKES HOCANIN TAKTİĞİNE SAYGI DUYUYOR

Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum.

İSMAİL YÜKSEK: TÜM TAKIMIN YÜREĞİNE SAĞLIK

Bartın'da acı bir olay yaşandı. Röportaj vermek zor. Biz de profesyonel futbolcuyuz, önümüze de bakmamız gerekiyor. Kazandık, gol yemedik ve mutluyuz. Yüksek derecede tempolu oynuyoruz. Takvim yoğun, maç maç bakacağız. Tüm oyuncuların yüreğine sağlık.

ATTILA SZALAI: OFANSİF BİR TAKIMIZ

Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Üç puandan dolayı mutluyuz. İyi bir performans ortaya koyduk. Önemli bir galibiyetti. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak. Ondan sonrada önümüzdeki maça hazırlanacağız. Biz ofansif bir takımız. Ofansif anlamda risk alıyoruz. Teknik ekip de bizi sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Defansif olarak beraber bir şekilde savunma yapmak açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte zorlu maçlar oynayacağız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Çok fazla maç oynuyoruz. Bir futbolcu olarak sahada sürekli futbol oynamak en güzel şey. Bunun için de çok çalışıyorum. Yoğun bir fikstürümüz var. Üç günde bir maç oynuyoruz. Hedefimiz artık cumartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçından galip ayrılmak