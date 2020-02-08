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GeriFutbol Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 23:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!

Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 21’inci hafta mücadelesinin ardından sarı lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse’nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçede Altay Bayındırdan penaltının tekrarlanmasına tepki

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