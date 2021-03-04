Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan maç sonu şampiyonluk yorumu! 'Bir şey kaybetmedik'

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"BİR ŞEY KAYBETMEDİK'

Mücadeleyi değerlendiren Altay, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Kazanmak isterdik ama bir puan aldık. Daha çok maç var. Saha içindeki iletişimizi geliştirerek devam edeceğiz. Hafta içi de gerekli konuşmaları yapacağız. 2 puan kaybettiğimiz için ve taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Hedefimizden bir şey kaybetmedik. Yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

'HOCAMIZIN İLETİŞİMİ ÇOK İYİ'

Altay Bayındır sözlerini, "Saha dışındaki iletişimimiz çok iyi. Birlikteliğimiz yüksek. Hocamızın iletişimi çok iyi. Saha içinde konsantrasyonu yüksek tutmamız lazım. Hatalara yer olmayan bir mesleği yapıyoruz. Konsantrasyonu yüksek tutup bu hataları yapmamamız lazım." ifadeleriyle tamamladı.