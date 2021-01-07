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GeriFutbol Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrasında duygusal bir açıklama yaptı.

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  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Altay Bayındır'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğu yüksekti. Dün kuzenimi kaybettim, toprağa verdim. Beraber büyüdüğüm, çocukluğumu beraber geçirdiğim bir kuzenimdi. Kampa geç katılıp maça duygu yoğunluğu yüksek çıktım. Ailemin yanında olmalıydım.

Galibiyet çok mutluluk verici. Bu galibiyeti kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun. Golden sonraki sevincim kuzenim içindi. İnşallah mekanı cennet olur. Biz de umarım galibiyetlerimizi sürdürürüz.

 

Fenerbahçede Altay Bayındırdan maç sonu duygusal sözler: Dün kuzenimi kaybettim...

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