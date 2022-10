Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan Jorge Jesus'a övgü: "Çok babacan"

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5 golle mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular müsabakayı değerlendirdi.

Takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden Willian Arao, "İyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Pas hatalarım oldu ama böyle şeyler olabiliyor. Oyunun büyük bölümünde defansif anlamda sert bir görüntü sergiledik. Takım olarak iyi oynadık. En önemlisi 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyona girmek ve gol atmak için çok çalışıyoruz. Aynı zamanda defansta da kuvvetli ve sert bir takım olmak istiyoruz. Bu ikisini bir araya getirince her geçen gün daha güçlü bir takım haline geliyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz" diye konuştu.

Attığı goller nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Michy Batshuayi, "Gerçekten mutluyum. Etkili bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Biz çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da meyvesini aldık. Goller için çok mutluyum. Gol atmak ve asist yapmak çok güzel bir his. Ama önemlisi attığınız paslarla ve gollerle galibiyeti getirmek. Hoca da bizi sürekli çalıştırıyor. Biz de onun istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Birbirimiz için savaşıyoruz." dedi.

Jorge Jesus'un takımdaki bütün oyuncuların arkasında durduğunu ve kendilerini öz güvenli hissettiklerini söyleyen Altay Bayındır, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz. Hocamızın da arkamızda durması öz güven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağ olsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." açıklamasını yaptı.

GERİYE DE DÜŞSEK ÖNE DE GEÇSEK MÜCADELEMİZ HER ZAMAN BÖYLE OLACAK

Fenerbahçeli taraftarların kendilerini hem iç sahada hem deplasmanda yalnız bırakmadığını aktaran Bayındır, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Bir olduğumuz zaman kendimizi daha güçlü hissediyor ve daha iyi mücadele ediyoruz. İyi bir gidişatımız var. Ben eve gittiğimde maçı defalarca tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Bugün buraya birçok taraftarımız geldi, hepsine canı gönülden teşekkür ederiz. Onlar bize destek çıktığında biz arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz her zaman böyle olacak" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH O SAYIYI GEÇERİZ"

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 104 gol attığı sezonla ilgili gelen soruya ise "Önde oynuyoruz. Bu da gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır ve o sayıları da geçeriz. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz, belki geçeriz. Güzel olur geçersek" şeklinde cevap verdi.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin oynadığı sistemde savunma hattının önde kurulmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "Bugün de birçok kez bu oldu. Çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oluyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Farklı ve güzel bir sistem. Rakibi baskı altına aldığımız bir sistem" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.