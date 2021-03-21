Fenerbahçe'de Altay Bayındır tarihi performans sonrası gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, performansıyla maça damga vurdu.

Siyah beyazlıların Kamerunlu golcüsüyle birçok kez karşı karşıya gelen Altay, Vincent Aboubakar'a geçit vermezken büyük bir başarıya imza attı.

Beşiktaş'ta Aboubakar, Atiba ve Rachid Ghezzal'a geçir vermeyen Altay, 6 kurtarışla Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynadı.

Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, Altay Bayındır'a destek oldu.

FENERBAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI



Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.

Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.



DEPLASMANDA KAYBETMEME SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI



Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.

Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.



OZAN 5. GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı.

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi.

Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.



SERDAR TAMAMLAYAMADI



Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında maçı tamamlayamadı.

Rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda yerde kalarak sakatlık geçiren sarı-lacivertli oyuncu, 60. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.

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