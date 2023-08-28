Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası iki ayrılık daha!

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Transferlerini büyük ölçüde tamamlayan ve orta sahaya yapacağı takviye ile transferi bitirecek olan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekibin bir süredir transferi için uğraş verdiği Milan forması giyen Rade Krunic'ten kötü haber gelmişti.

Pioli kötü haberi verdi

Serie A'nın 2. haftasında Milan, Torino'yu 4-1 mağlup etmesinin ardından kırmızı-siyahlıların teknik patronu Stefano Pioli açıklamalarda bulunmuştu.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pioli, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak" şeklinde yanıt vermişti.

Altay sonrası iki veda daha!

Sabah'ın haberine göre; Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen sarı-lacivertlilerde iki isim daha takımdan gönderilecekler listesine eklendi. Fenerbahçe, geçen sezon istediği verimi alamadığı tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'e de kulüp arıyor.

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31 yaşındaki oyuncunun 1 sezon daha sözleşmesi bulunurken sarı-lacivertliler kiralama da dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendiriyor. Norveçli oyuncu ise yıllık ücreti olan 1 milyon Euro'yu veren bir takım çıkması halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

Joshua King'in yanı sıra Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına karar verilen bir başka isim ise Luan Peres... Sürekli sakatlıklar yaşayan ve yeni sezonda bu riske girmek istemeyen Kanarya'da Luan Peres'ten kendine takım bulunması istendi. Eğer Peres'in ayrılığı gerçekleşirse, Fenerbahçe savunma bölgesine de bir takviye yapacak.