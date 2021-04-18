Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Sezonu kapattı

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig şampiyonluğu arışının en ufak bir hatayı dahi kaldırmayacağı şu dönemde Fenerbahçe, Altay Bayındır’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Önceki gün yapılan antrenmanda gerçekleşen şut çalışması sırasında el bileği skafoid kemiği kırılan başarılı kaleci, sezonu

kapattı. İdmanda bir şutu kurtardıktan sonra acı içinde yerde kalan Altay Bayındır’ın durumu, dün Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR ve kontroller sonucu netleşti.

1-2 gün içinde ameliyat olmasına karar verilen olan 23 yaşındaki kaleci, sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Harun’un yedeği 18’lik Ertuğrul

Altay Bayındır’ın yokluğunda Fenerbahçe’nin kalesini Harun Tekin koruyacak. Harun’un yedeği ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin olacak.

2018-19 sezonu başında Bursaspor’dan 2.75 milyon Euro’ya transfer edilen 31 yaşındaki Harun, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 44 gol yerken, 17 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta oynadı ve 2 gol yedi. Bu sezon ligde 32, kupada 2 maçta görev yapan Altay ise kalesinde 30 gol görürken, 10 karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.

2 SORU 2 CEVAP

1-SKAFOiD KEMiK NEDiR?

Skafoid kemik, el kemikleri ile ön kol arasında geçiş sağlayan sekiz karpal kemikten biridir. İki sıra halinde bulunan karpal kemikleri birbirine bağlayan merkez konumda bulunur.

2- TEDAViSi NASIL GELiŞiR?

Yerinden oynamamış kırıklarda alçılı tedavi uygulanabilir. Alçılı tedavi süresi ortalama 6-10 haftayı bulur. Yerinden oynamış kırıklarda, cerrahi en uygun tedavi yöntemidir.

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