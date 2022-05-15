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Fenerbahçe'de Altay Bayındır: "Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu"

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Karagümrük
Fenerbahçede Altay Bayındır: Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Osayi Samuel ve Marcel Tisserand, karşılaşmayı değerlendirdi.

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100. maçına çıktığı için duygusal anlar yaşadığını kaydeden Altay Bayındır, "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin önemli bir kural bizim için. 1 puanı aldık, ikinciliği bayağı bir garantiledik. Son bir maçımız daha var. İleriki günlerde daha fazla çalışarak sağlıklı bir Fenerbahçe takımını sahada göstermeyi sağlarız. Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu. Daha niceleri olsun. 100 tane maç kolay ama bir sürü anı var. İnşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur." dedi. 

Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedeflediklerini kaydeden Osayi Samuel,  "Fenerbahçe, her maçı kazanmak için oynar. Bugün de kazanmak istedik. Ben de birkaç pozisyona girdim ama değerlendiremedik. Kazanamadığımız zaman kaybetmemeliyiz, bugün de böyle oldu. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek önümüzdeki hedef. Sağ bekte daha rahat hissediyorum. Orada daha fazla boşluk buluyorum ama hocamız nerede oynatırsa asla şikayet etmem."

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Marcel Tisserand ise "Enteresan bir maç oldu. Organize bir ekibe karşı oynadık. Galibiyet isterdik ama defansif olarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim gol yemediğimiz için." dedi.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Karagümrük

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