Fenerbahçe'de Altay Bayındır müjdesi! Giresunspor maçı öncesi...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yukatel Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak günü tedavi programları ile noktaladı. Altay Bayındır, takımla birlikte çalışırken; Mesut Özil takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

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Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.