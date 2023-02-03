Fenerbahçe'de Altay Bayındır, iki yıl sonra penaltı kurtardı!

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Maçın 28. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içindeki pozisyon sonrası VAR, İrfan Can’ın ceza alanında elle oynadığı gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık’a tavsiyede bulundu.

Pozisyonu izleyen Palabıyık beyaz noktayı gösterirken Adana Demirsporlu Younes Belhanda’nın şutunda Altay’ın kurtardığı top direğe de çarparak oyun alanına döndü.

BELHANDA'NIN DA SERİSİ BİTTİ

Altay böylece 11 seferden sonra bir penaltı kurtarmayı başardı. Milli kaleci son olarak Aralık 2020’deki Denizlispor maçında penaltı kurtarmıştı. Younes Belhanda da Mart 2020’den bu yana ilk kez bir penaltı kaçırdı. Faslı futbolcu söz konusu karşılaşmada Göztepe karşısında topu direğe nişanlamıştı.