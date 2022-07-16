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Fenerbahçe'de Altay Bayındır endişesi

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Futbol
Fenerbahçede Altay Bayındır endişesi

Fenerbahçe’de, Berke Özer’in takımdan ayrılmasının ardından, Altay Bayındır’ın arkasına güven veren bir kaleci transferinin yapılmaması, kritik maçlar öncesi taraftarların korkulu rüya görmesine yol açıyor.

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Kadrosunda sadece iki file bekçisi bulunan sarı lacivertli takımda, Altay’ın herhangi bir sebeple oynayamaması durumunda kale, henüz 19 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin’e emanet edilecek.

Osman Ertuğrul, bugüne dek Fenerbahçe formasıyla sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan söz konusu karşılaşmalarda sarı lacivertliler, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Altay’ı 2-1 yenmişti.

3 iSiMLE GÖRÜŞTÜLER 

Fenerbahçe, Berke Özer’in ayrılmasından sonra Kasımpaşa’dan Ertuğrul Taşkıran ile Çaykur Rizespor’dan Tarık Çetin ve Gökhan Akkan’la görüştü ancak üçüyle de henüz anlaşmaya varamadı.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Futbol

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