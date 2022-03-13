Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Diego Rossi'ye yaptığı asisti anlattı

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Diego Rossi'nin golünde gönderdiği uzun topla asisti yapan ve Süper Lig'de bu sezon asist yapan ilk kaleci olan Altay Bayındır, karşılaşma sonrası o anları anlattı.

Takıma asistle katkı yaptığı için mutlu olduğunu belirten Altay Bayındır, "Herkes içten mücadele etti, elinden geleni yaptı. Mutluyuz. Takıma katkı sağladığım, asist yaptığım için mutluyum. Bu, düşündüğüm bir şeydi. Rossi de sağ olsun gol yaptı. İkimiz de birbirimize teşekkür ettik, farklı bir gol oldu." diye konuştu.

Maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Diego Rossi ise "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu maç çok önemliydi. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık." dedi.