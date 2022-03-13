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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Diego Rossi'ye yaptığı asisti anlattı

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig
Fenerbahçede Altay Bayındır, Diego Rossiye yaptığı asisti anlattı

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve Diego Rossi, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Diego Rossi'nin golünde gönderdiği uzun topla asisti yapan ve Süper Lig'de bu sezon asist yapan ilk kaleci olan Altay Bayındır, karşılaşma sonrası o anları anlattı. 

Takıma asistle katkı yaptığı için mutlu olduğunu belirten Altay Bayındır, "Herkes içten mücadele etti, elinden geleni yaptı. Mutluyuz. Takıma katkı sağladığım, asist yaptığım için mutluyum. Bu, düşündüğüm bir şeydi. Rossi de sağ olsun gol yaptı. İkimiz de birbirimize teşekkür ettik, farklı bir gol oldu." diye konuştu.

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Maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Diego Rossi ise "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu maç çok önemliydi. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık." dedi.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig

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